Amnesty krev handling i nytt brev til Fifa: – Tusenvis vert framleis utnytta

– Qatar har gjort ei rekkje positive reformer dei siste åra, delvis som ein respons til den auka granskinga etter at VM-kontrakten vart tildelt, skriv Amnesty i det fire sider lange brevet til Fifa-president Gianni Infantino.

Brevet er signert av fungerande generalsekretær Julie Verhaar i Amnesty.

– Men for ofte har ikkje desse vorte ordentleg implementerte, og tusenvis av arbeidsinnvandrarar vert framleis utnytta og misbrukte, heiter det vidare.

Krava

I brevet kjem det mellom anna fram fem krav til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for å betre situasjonen.

1. At det blir gjort ein gjennomgang av krava som er sette til VM-arrangøren og funna som er gjorde gjennom uavhengige undersøkingar.

2. At Fifa går saman med styresmaktene i Qatar og internasjonale organisasjonar for å prøve å rette opp skadane som har skjedd og gi erstatning.

3. At Fifa går gjennom handlingane til eigne samarbeidspartnarar og rettar opp dersom det har skjedd ein skade i Fifa-regi.

4. At Fifa bruker innverknaden sin internt og eksternt til å påverke Qatar til å gjennomføre arbeidsreformer som framleis ikkje er sette i gang.

5. At Fifa forpliktar seg til å inkludere menneskerettar i framtidige val av vertsnasjonar.

– Topp prioritet

Qatar uttalte måndag at det blir gjort framsteg så fort som mogleg.

– Arbeidsreform er ei kompleks oppgåve som tek tid og krev effektive og langvarige løysingar, lydde det i meldinga frå regjeringa i Qatar.

Fifa-president Infantino sa fredag at menneskerettar er høgt på dagsordenen.

– Vern av menneskerettar på internasjonalt nivå er topp prioritet for Fifa. Vi må vere rettvise og erkjenne at det har skjedd mykje framgang for arbeidarane. Sjølvsagt kan meir gjerast overalt – òg i Sveits, sa han.

NFF-boikott?

I Noreg har debatten om ein eventuell boikott rasa sidan Tromsø som første toppklubb bad Norges Fotballforbund (NFF) om å boikotte meisterskapen for neste år.

NFF har heile vegen meint at boikott er feil verkemiddel. Under eit forbundsstyremøte i mars vart det bestemt at NFF vil halde eit ekstraordinært ting søndag 20. juni der Qatar blir hovudtemaet. Fram til det skal eit utval, leidd av Sven Mollekleiv, greie ut korleis Noreg skal stelle seg til at VM blir arrangert i Qatar.

Utvalet skal ta stilling til kva verkemiddel NFF kan ta i bruk.

– Eg takkar for tilliten til å bidra til at fotballtinget får eit best mogleg grunnlag til å fatte eit klokt, verdibasert, resultatorientert og framtidsretta vedtak i Qatar-spørsmålet, sa Sven Mollekleiv.

(©NPK)