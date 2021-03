Rørt Zlatan tørka tårer før landslagscomebacket

sport

Pressekonferansen var den første superspissen heldt som Sverige-spelar sidan 2016. Der gjorde han det klart at han ikkje er tilbake i landslaget på grunn av namnet sitt og tidlegare merittar.

– Eg sa til «Janne» (landslagssjefen) at han skal spørje meg når tida er inne. Eg kjem ikkje hit fordi eg er Zlatan eller Ibrahimovic. Skal eg vere med, skal eg ha vist at eg fortener å vere med. Det eg har gjort tidlegare betyr ingenting, sa 39-åringen.

Han er trygg på at han har teke eit riktig val ved å gjere Sverige-comeback.

– Hadde eg sagt nei, hadde eg nok sagt til meg sjølv om eit år at eg skulle ha teke sjansen då eg fekk han. Eg vil ikkje angre. Eg trur ein skal halde fram med det ein elskar så lenge ein kan, sa Zlatan.

Vart rørt

Det hagla med spørsmål på pressetreffet til Milan-stjerna. Mot slutten ville Aftonbladets journalist vite kva comebacket på landslaget betydde for familien til måltjuven.

Då sleit 39-åringen med å halde tårene tilbake.

– Det er faktisk ikkje noko godt spørsmål du stiller. Vi hadde Vincent her, som faktisk gret då eg måtte reise. Men det er OK, det er OK, sa superspissen rørt og tørka auga.

Deretter bad han om å få gå vidare til neste spørsmål.

Skal avgjere kampar

Zlatan nektar å dempe forventningane til seg sjølv før landslagscomebacket.

– Eg har sagt eg skal avgjere kampar, så no er det opp til meg, sa veteranen.

Han er naturleg nok høgaktuell for ein plass i Sveriges EM-tropp, men først handlar det om kvalifiseringa til sluttspelet for neste år i Qatar. Kjem Zlatan på banen der, set han rekord som den eldste svensken gjennom tidene med landskamp.

