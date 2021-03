Curlingtrøbbel før VM – jaktar OL-billett etter treningsnekt

sport

Torsdag reiser laget som blir leidd av Steffen Walstad til Canada på jakt etter både VM-medalje og ein billett til neste års OL i Beijing.

Pål Trulsen, generalsekretær og sportssjef i Noregs Curlingforbund, seier til NTB at det har vore ei annleis oppkøyring til meisterskapen som startar 2. april i Calgary.

Laget har nemleg ikkje fått trena sidan Viken kom under tiltaksnivå A, som forbyr toppidretten å trene.

– Det er vel opplese og vedteke at det er best å trene. Det er 14 lag som skal til VM, og 13 lag har fått trena på førehand, seier Pål Trulsen til NTB, men legg til:

– Stemninga i laget er bra. Vi har ikkje mista trua.

Ikkje optimalt

Trulsen tek den spesielle oppkøyringa med eit glimt i auget.

– Det er ikkje noko overdriving å kalle det lite optimalt, seier han.

Trulsen viser til at laget ikkje har fått lov å reise til ein alternativ treningsstad som tillèt trening. Det vart førre veke antyda at VM-troppen kunne trene på Stange i Innlandet, men den løysinga var helseminister Bent Høie (H) tydeleg på at ikkje burde nyttast.

Det norske laget får heller ikkje trene med ein gong dei landar i Canada. Der ventar fleire dagar innelåst på hotellrommet. Karantenereglane gjeld alle deltakarar i meisterskapen.

– Vi blir låste inne i 3–4 dagar på hotellrommet. Då får vi ikkje gå ut av rommet. Det blir tre dagar med roomservice.

Den tidlegare OL-gullvinnaren seier at laget vil få ein time om dagen i tre dagar til å førebu seg før VM startar.

Skandinavisk duell

Skip Steffen Walstad og Noreg møter Danmark i første kamp i meisterskapen. Hovudmålet i meisterskapen er å kvalifisere seg til OL i Beijing, og Trulsen er optimist.

– Dei har jo spelt curling i 20 år, så dei har vel ikkje gløymt alt.

Dei seks beste i turneringa kvalifiserer seg til OL, og Trulsen håpar at dei andre laga kjenner like mykje på presset som den norske gjengen.

– Vi har ikkje spelt internasjonalt sidan januar 2020, så vi er nok litt usikre, seier han og avsluttar:

– Vi får rekne med at dei er like usikre på å møte oss, som vi er på å møte dei, konkluderer den meritterte curling-personlegdommen.

