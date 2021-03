Fire dømde etter supporterkaos i Marseille

sport

Blant dei dømde er leiarane for to ultrasgrupper. Begge er dømde for øydeleggingar og bruk eller trussel om bruk av våpen. Tidlegare har tolv personar vorte dømde til fengsel på mellom tre og seks månader.

30. januar storma fleire hundre Marseille-supporterar treningsanlegget til klubben i protest mot leiinga i klubben og svake resultat. 25 personar skal ha vorte arresterte.

Marseille-forsvarar Álvaro Gonzàlez vart lettare skadd etter å ha vorte treft av ein gjenstand, og fleire politifolk vart òg skadde i samanstøytane. Hendinga førte til for materielle skadar på over 800.000 kroner, ifølgje klubben.

(©NPK)