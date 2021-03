Pettersen sluttar som Kristiansand-trenar trass opprykksjubel

sport

Den svært erfarne handballtrenaren stadfestar situasjonen overfor lokalavisa Fedrelandsvennen.

Årsaka til at Pettersen må gi seg, er at jobben som Kristiansand-trenar ikkje lèt seg sameine med at han er busett i Sandefjord.

– Eg var open for å halde fram ved opprykk, men då måtte eg ha flytta ned hit og fekk i tillegg ei smørbrødliste med kva eg måtte gjere. Med sambuar i ny jobb på vidaregåande skule hadde eg ikkje moglegheit til å flytte. Eg ønskte å halde fram under same føresetnader som i dag, og det ønskte ikkje KRS, seier veteranen til lokalavisa.

Sportsleg leiar Tore B. Johannessen stadfestar valet klubben har teke føre debutsesongen på øvste nivå.

– Gunnar er ein kvalitetstrenar, og å skaffe ein ny som er like god er ikkje lett. Men vi har vore klare på at uansett opprykk eller ikkje så ønskte vi ein trenar som kan vere til stades heile tida, og at han òg skulle vere ein del av marknadsarbeidet. Når vi òg veit at Gunnar er ekspertkommentator på Viasat, og er mykje borte i samband med dette, var det ein konstellasjon vi ikkje ønskte, seier han.

Måndag opplyste Norges Håndballforbund at 1. divisjonssesongen for menn ikkje vil bli fullført. Tabellen etter halvspelt serie blir teljande, og dermed var opprykket klart for Kristiansand.

