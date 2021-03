Fotball-EM får dansk spesialbehandling

sport

Det understrekar kulturminister Joy Mogensen, som seier at arrangøren av EM-kampane ikkje treng å vente på ekspertgruppa som i midten av april skal komme med tilrådingar om større arrangement.

– Det er viktig for meg å stadfeste at EM i fotball har det spesielle løpet sitt, fordi det er ei unik storhending med eit avgrensa tal kampar, seier Mogensen.

EM er utsett i eit år på grunn av koronapandemien og skal spelast i tolv ulike europeiske byar frå 11. juni til 11. juli. Det europeiske fotballforbundet har gitt vertsbyane frist til 7. april med å garantere at dei vil sleppe inn tilskodarar på kampane.

Mogensen seier at det er brei semje i Folketinget om at EM fortener særbehandling, men ho kan ikkje garantere at EM-kampane i København ikkje må flyttast.

– Eg hadde ønskt at eg kunne det. Men fordi vi lever midt i ein global pandemi, og det stadig er risiko for mutasjonar, så er det ikkje heilt garantert. Men det meste tilseier og peikar i retning av at vi kan halde EM i fotball med ei avgrensa mengd tilskodarar, seier ho.

