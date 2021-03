Idretten fryktar mange korona-konkursar og fråfall – har ikkje oversikt enno

sport

– Ein ser tendensen til eit stort fråfall. Det bekymrar oss veldig sterkt at vi ikkje kjem i gang og får i gang aktivitet. Folk er heilt fortvila over at ein ikkje kan arrangere eller ikkje ta del i det sosiale som det er å vere med i idrett, sa Kjøll til NTB under den opne timen på onsdag med Norges idrettsforbund (NIF).

– Fråfallet vil vere ei betydeleg utfordring for oss. Ikkje berre fråfallet blant aktive medlemmer, men også blant frivillige og den vonde sirkelen då med at idrettslag kan gå konkurs, heldt idrettstoppen fram.

– Bidra til løysinga

Dei strenge koronarestriksjonane hindrar gjenopninga som NIF ønskte seg allereie i februar. Då sende forbundsleiinga brev til regjeringa og norske helsetoppar.

Innstrammingane på tysdag, som innebar nasjonal stans i all organisert idrett for vaksne, har bidrege til at Kjøll ikkje ser lyst på situasjonen. Men ho meiner at idretten kan vere ein del av løysinga på pandemien.

– Vi kan vere med på å bidra til løysinga på pandemien framfor at vi er eit problem gjennom det sterke smittevernregimet vi har i idretten, sa ho.

Oversikt

Oversikta over fråfall er likevel ikkje enkel å få – i alle fall ikkje over utviklinga dei siste tre månadene, opplyser Kjøll. Eit anslag for 2020 vil bli klart etter at fristen for samordna rapportering på idrettslaga går ut i slutten av april.

Generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF seier at full oversikt får ein ikkje før idretten gjenopnar skikkeleg.

– Det er når dei skal betale for neste gong, og vi har eit tilbod, ein vil sjå konsekvensane av det (fråfallet), sa ho.

