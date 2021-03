Idrettspresidenten om den varsla Qatar-markeringa til landslaget: – Heilt naturleg

sport

– Eg forstår at ein markerer. Det er heilt naturleg med tanke på dei ulike stemmene som ønskjer å bli høyrd, sa Kjøll då NIF heldt open time for media onsdag.

Landslagssjef Ståle Solbakken og spelarane hans har vorte samde om ei markering i samband med VM-kvalifiseringskampen på onsdag mot Gibraltar.

Kjøll nytta òg moglegheita til å gjenta sitt og standpunktet til organisasjonen i saka som har engasjert mange sidan Tromsø tok til orde for at meisterskapen for neste år bør boikottast.

– Vi har tett dialog med NFF. Der er det sett ned eit utval som skal belyse situasjonen. Vi følgjer det tett og vil ha ein person med frå oss inn der. Prinsippa våre, som eg har skissert før, om å delta og ha dialog framfor boikott, står uendra. Så vil vi komme nærare temaet når utvalet frå NFF har gjort sitt grundige analysearbeid, sa Kjøll.

Magnus Sverdrup er representanten til NIF i utvalet som skal greie ut spørsmålet om ein mogleg norsk boikott av Qatar-VM føre det ekstraordinære fotballtinget 20. juni.

