Ikkje alvorleg skade for Ruud – rekk truleg Monte Carlo Masters

sport

Det betyr at Ruud etter all sannsyn rekk Masters 1000-turneringa i Monte Carlo som opnar grussesongen. Den blir spelt frå 11. april.

Førre veke skulle Ruud spele kvartfinale mot den sterke tyskaren Alexander Zverev i Acapulco, men smertene i handleddet gjorde at han måtte bryte turneringa.

– Vi har fått ein indikasjon på at handleddet har fått seg ein smell, og at det då har oppstått ein inflammasjon. Det skal ikkje vere farleg, og vi trur Casper kan byrje trening om tre–fire dagar, opplyser far og trenar Christian Ruud til NTB.

– Monte Carlo skal ikkje vere noko problem, håpar vi, legg han til.

Casper Ruud er rangert som den 25. beste tennisspelaren i verda på herresida og slepp dermed å kvalifisere seg inn til storturneringa i Monaco.

(©NPK)