NBA-lag innfører eigne tribuneseksjonar for koronavaksinerte

sport

Heat kunngjorde nyheita tysdag kveld og er det første NBA-laget som innfører eit slikt tiltak. To tribuneseksjonar på nedre del av arenaen vil vere sett av til fullvaksinerte tilskodarar når laget tek imot Golden State Warriors skjærtorsdag.

Munnbind vil vere påkravd, også for dei vaksinerte publikummarane, men avstandsreglane vil vere litt mindre strenge i desse seksjonane.

Basketballigaen NBA opna førre veke opp for eit slikt tiltak, men presiserte at det måtte skje under svært særeigne vilkår og med godkjenning frå lokale helsestyresmakter.

Det inneber mellom anna at dersom nokon sete i dei nemnde seksjonane er nærare enn ti meter frå banen, vil tilskodarane som sit der, måtte ta ein PCR-test to dagar før kampen eller ein antigen-test på kampdagen.

– Du får allereie ei kjensle av at ting endrar seg og bevegar seg i ein mykje meir positiv retning, seier Heat-trenar Erik Spoelstra om det nye tiltaket til laget.

Det er venta at fleire NBA-lag vil kopiere Heat i tida som kjem.

