NFF avventande til Raja-utspel om mogleg fotballopning i april

sport

Raja (V) tek atterhald om at smittesituasjonen i Noreg tillèt det om tre og ei halv veke. Det blir òg sett som krav at toppfotballen må ta i bruk den forsterka smittevernprotokollen mot Norges Fotballforbund har lansert for helsestyresmaktene.

– Det som er viktig no, er at vi gjer det føreseieleg for toppidretten. Derfor lanserer vi denne ambisjonen: Vi tek sikte på treningskampar utandørs i idrettar der fleirtalet av utøvarane har det som yrke anten på heiltid eller deltid i slutten av veke 15, opplyser Abid Q. Raja til VG.

I praksis betyr dette at det blir opna for treningskampar frå rundt 17.- og 18. april for dei to øvste divisjonane for kvinner og menn.

Overraskande

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) seier til NTB at utspelet kom overraskande.

– Vi er i tvil om kva det betyr og også i tvil om det er forankra i regjeringa og i Helsedirektoratet. Men om det stemmer, er det gode nyheiter med tanke på å komme i gang med treningskampar opp mot ligastarten i mai, seier Bjerketvedt

VG skriv at kampane må vere regionale, og at det blir opna for at laga kan reise til nabofylka for å gjennomføre kampane.

– Viss ikkje heile landet opnar opp, er vi like langt. Og så ligg det eit atterhald om at smitten må gå ned. Vi treng tydelegare signal, for først når vi veit kvar det ber (med smitten) kan vi planleggje for opninga av ligaene i mai, kommenterer NFF-sjefen.

3. mai

Raja ser for seg at seriestarten kan starte i veka som startar med 3. mai. Det skal berre vere høve til utandørskampar Kampane kan ikkje spelast i hallar.

– Dette er helsestyresmaktene som avgjer, og dei ser på innandørskampar som uforsvarleg. Vi må starte der vi er tryggast. Det er altfor stor risiko med innandørsidrettar med mykje kontakt, slår Raja fast.

Toppklubbane i fleire område er i dag ramma av eit felles treningsforbod. Desse kan ikkje starte å trene før tidlegast 12. april. Dette gjeld laga i Viken, det gamle Vestfold, Haugalandet og Bodø. Desse er underlagde det såkalla tiltaksnivået 5A som gjeld fram til 11. april. Det tillèt ikkje trening i toppidretten. I Oslo gjeld tiltaksnivå 5B. Det betyr at til dømes Vålerenga kan trene som normalt.

Eliteserien var planlagd sparka i gang 5. april. Dette vart tidlegare i mars utsett til 1. og 2. mai. Toppserien hadde planlagt oppstart 20. mars.