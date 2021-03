Tøft «comeback» for fotballjentene – møter dei beste i Europa

sport

Kampen mot Belgia blir spelt i Brussel 8. april, før Tyskland er motstandar i Wiesbaden fem dagar seinare.

Viruspandemien resulterte i at 2020-sesongen vart amputert for kvinnelandslaget, og heller ikkje den planlagde samlinga i februar i år kunne gjennomførast.

Dermed er det no eit halvt år sidan Caroline Graham Hansen og lagvenninnene var samla.

– Det har vore eit utfordrande år med fleire avlyste samlingar, så no gler vi oss verkeleg til å møtast igjen. Det er viktig med gode samlingar og ikkje minst møte gode lag for å utvikle oss vidare. Det får vi verkeleg moglegheita til her, seier landslagssjef Martin Sjögren.

Han legg ikkje skjul på at laget får testa seg sportsleg.

– Belgia er ein nasjon i framgang, vann sju av dei åtte kampane sine i EM-kvalifiseringa og er nummer 17 på FIFA-rankinga. Tyskland blir no rangert som Europas beste lag og har berre USA føre seg på FIFA-rankinga. Det blir to veldig fine testar for oss, seier svensken.

Noregs tropp til dei kommande oppgjera vil bli offentleggjord dei kommande dagane.

