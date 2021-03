Dansk minister garanterer minst 11.000 tilskodarar i Parken under EM

sport

I ei pressemelding opplyser Mogensen at ei ekspertgruppe skal vurdere om det kan sleppast inn endå fleire på tribunen i København om forholda tillèt det. Den danske arenaen har plass til over 38.000 tilskodarar.

– EM i fotball er ei unik og historisk storhending i Danmark, seier Mogensen i pressemeldinga.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stilt krav om at EM-vertsbyane kan garantere at det er publikum under kampane og har sett frist til 7. april om den garantien.

I Parken vil det bli spelt tre gruppespelkampar og ein åttedelsfinale. Fotball-EM blir spelt i tolv ulike europeiske byar frå 11. juni til 11. juli.

