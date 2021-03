NHL-dommar Peel fekk sparken

sport

Det var under kampen mellom dei to laga tysdag at Tim Peel for open mikrofon kom med dette utbrotet etter ei utvising på ein Predators-spelar.

«Det var ikke stort, men jeg ønsket å få en j**** utvisning mot Nashville tidlig».

Predators-løparen Viktor Arvidsson vart utvist for tripping nokre minutt tidlegare, ei avgjerd som verka i overkant streng.

No får ikkje Peel, som har leidd over 1300 kampar i NHL dømme meir, ifølgje NHLs visepresident Colin Campbell onsdag.

– Ingenting er viktigare enn å sikre integriteten i spelet vårt, sa Campbell om avgjerda.

– Utsegnene hans kan ikkje på nokon måte rettferdiggjerast, uansett kva han måtte ha meint eller sagt. NHL vil gjere alt for å verne om integriteten i spelet, sa Campbell.

(©NPK)