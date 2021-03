Solbakken varslar nye protestaksjonar – vil ha tøffare Fifa-krav overfor Qatar

sport

– Qatar er sjakk matt viss Fifa stiller nokre knallharde krav og seier at det blir VM her viss dette blir innfridd. Eg trur at dei vil stille sterkare krav, og at presset vil auke, sa Solbakken på pressekonferansen dagen etter den første kampen sin som sjef for Noreg.

Saman med spelarane sende han ein bodskap med krav om respekt og menneskerettar. Markeringa gjekk verda rundt. Solbakken sa at det er trykt opp fleire T-skjorter med liknande bodskap, og at spelarane fekk velje.

På spørsmål frå NTB såg han ikkje bort frå at fleire av trøyene vil bli brukt.

– Det er viktig for meg å seie at vi har teke eit standpunkt fordi vi gjerne vil hjelpe, og det har gitt gjenklang rundt omkring, men det er ikkje sånn at vi meiner at no er alt løyst, at vi har gjort nok eller at folk skal sjå kor gode eller flinke vi er, sa Solbakken.

Han peikte på at landslaget er i ei tøff veke med tre kampar på sju dagar, men har valt å gi bidraget sitt i kampen for betre forhold for migrantarbeidarar i Qatar.

– Målet er at mange menneske skal få det betre, at dei skal få lover og rettar, at det ikkje skal bli dårlegare når VM ein gong er over, og at det blir forandringar både kulturelt og arbeidsmessig over lang tid, sa han og peikte på at Fifa har eit stort ansvar for å leggje press på styresmaktene i Qatar.

Heng saman

– Det har vore mange arrangement i Qatar i lang tid, det har vore tunge norske selskap inne i Qatar i lang tid. Det er storpolitikk, i det største idrettsarrangementet i verda ved sida av sommar-OL. Politikk og idrett har alltid høyrt saman og vil alltid gjere det, men det er ikkje sånn at det norske fotballandslaget åleine skal redde verda, sa Solbakken.

– Viss ein boikottar, viss det blir eit jernteppe mellom den delen av verda og delen vår, vil det føre saka vidare? Det har ikkje eg svar på. Det er mange ekspertar og menneskerettsforkjemparar som heller ein veg, og så har eg stor respekt for at andre meiner nok er nok og at boikott er den einaste vegen. Men det må vere respekt begge vegar.

På direkte spørsmål om det kan bli fleire protestaksjonar, stadfesta Solbakken at det kan bli aktuelt.

Fifa opplyste like før pressekonferansen at det ikkje blir nokon reaksjonar overfor Noreg etter markeringa. Solbakken brukte mykje av pressekonferansen sin på å leggje press på Fifa.

– Vi meiner at dei 20 månadene no fram mot meisterskapen er ei gyllen moglegheit for Fifa til å lage eit kjempetrykk på qatarske styresmakter, meiner Solbakken.

Glad det vart høyrt

Tyskland-proff Alexander Sørloth seier han håpar at Fifa får med seg bodskapen frå det norske landslaget.

– Eg synest det var ein fin start. Spelarane diskuterte det, og det var einstemmig. Så håpar eg fleire (land) vil melde seg på, og at Fifa ser det, sa Sørloth.

Patrick Berg sa at han synest det vart ei fin markering.

– Eg har sett at store delar av fotballverda fekk det med seg. Det var det vi håpte og ønskte, at folk får med seg den bodskapen vi kom med, sa Berg, som ikkje såg bort frå at det kjem meir.

– Det må vi diskutere vidare som gruppe. Vi prøver å finne vår veg og korleis vi kan bruke stemma vi har no når lyset er på Qatar.

(©NPK)