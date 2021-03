Stöckl om Tandes skrekkfall: – Må leve med at slikt skjer av og til

sport

Tande vart flogen til eit sjukehus i Ljubljana.

«Tilstanden til Tande er stabil, og han skal gjennomgå flere tester og få mer behandling», skriv Det internasjonale skiforbundet på Twitter.

Det blir varsla ei ny oppdatering om Tandes skade i ettermiddag.

Ambulanse

Tande vart frakta vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i botnen av skiflygingsbakken. Nordmannen gjekk rundt i lufta og landa knallhardt i bakken like etter at han runda kulen.

– Det einaste vi veit er at tilstanden er stabil og at han er frakta til Ljubljana, Vi må berre vente på meir informasjon, seier landslagstrenar Alexander Stöckl til NRK.

Hopparane i Planica har ein fart på over 100 kilometer i timen ved avsatsen. Tandes fart på hoppet var litt i overkant av 102 kilometer i timen. Ifølgje resultatlistene landa Tande på 78 meter. Først vart dette oppgitt til å vere 99 meter.

– Så lenge det ikkje er uforsvarlege forhold, så er det rett. Vi må leve med at slike fall av og til skjer. FIS gjer ein god jobb, og bakken er bra preppa. Vindforholda er ikkje dårlege. Det var fine forhold. Sånn er det, dessverre, sa Stöckl på spørsmål om det var forsvarleg å halde fram verdscuprennet.

Rulla ned bakken

Ein video av hoppet viser at Tande rulla nedover unnarennet. Tande vart boren ut av bakken på båre og inn i ei brakke. Kort tid seinare vart han frakta vekk i helikopter til sjukehuset i hovudstaden Ljubljana.

– Eg håpar så inderleg at det her har gått bra, men eg fryktar at det kan vere ein alvorleg skade, seier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Prøveomgangen vart mellombels stansa etter Tandes fall, men konkurransen gjekk vidare som planlagt.

– Får vondt i magen

Hoppekspertane i NRKs studio var tydeleg prega, og forklarte at Tande trefte bakken med stor kraft som gjekk rett ned i bakken, i staden for som del av ei rørsle.

– Det er det ultimate marerittet til ein utøvar i den aller største bakken du kan hoppe i. Over 100 kilometer i timen, får luft oppå venstreskia slik at ho forsvinn, og då har du ingenting å stå imot med i den bakken her, seier Evensen.

– Vi får alle vondt i magen. Det er ikkje ei god kjensle vi sit med her no, eg håpar det går bra med Daniel.

Tande vart verdsmeister i skiflyging i 2018.

(©NPK)