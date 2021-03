Tromsø-leiar glad boikottkravet førte til t-skjorteprotesten som går verda rundt

sport

Tromsø skapte internasjonale overskrifter då klubben bad om boikott av VM i Qatar. Onsdag var det bileta av Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og landslagsgutane i som gjekk verda rundt.

T-skjorteprotesten, med krav om respekt og menneskerettar, vart omtalte i alt frå ESPN til BBC, The Guardian og nordiske medium. Store nyheitsbyrå som DPA, AP og AFP omtalte alle t-skjorteprotesten.

– Vi er veldig glade for at landslaget gjorde noko i går og markerte det. Det blir feil å gå ut å seie at det ikkje var bra nok, så vi er veldig glade for at alle som prøver å bidra i riktig retning gjer det. Men det ville aldri ha skjedd viss ikkje vi og andre hadde gått ut med boikottønska som vi gjorde i første fase. Det eine har leidd til det andre, seier TIL-leiar Øyvind Alapnes til NTB.

(©NPK)