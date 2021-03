Ajer klar for å stoppe Tyrkia etter den første landslagsvrakinga si

sport

– Først vart eg litt skuffa over at eg ikkje skulle spele, men så handla det om kva som er best for laget, og dei som ikkje startar må støtte og bakke opp dei som gjer det. Marius Lode fekk den første landskampen sin, og eg hugsar då eg fekk debuten min på Ullevaal med familien min til stades. Eg gledde meg over prestasjonen hans. Han er ein flott fyr, sa Ajer på den digitale pressekonferansen på fredag.

Han fekk for første gong prøve å støtte landslagskameratane som reserve, men det er som midtstoppar han helst vil bidra til siger.

– Eg har alltid lyst til å spele så mange kampar som mogleg. Eg er klar til å spele om eg blir vald, men vi har ein enormt stor tropp, og vi har lyst til å spele heile gjengen. Det er Ståles val, sa han.

Ajer har aldri tidlegare vore i landslagstroppen utan å få full speletid. Han spelte 90 minutt i alle Lars Lagerbäcks ni siste landskampar, slik han gjorde i alle dei 19 kampane då han var i troppen til svenskane sidan debuten mot Australia for tre år sidan.

Han mista seks kampar på grunn av skade i den perioden, men ikkje eit minutt på grunn av manglande tillit.

Ajer-kamp

Det handla ikkje om tillit då Ståle Solbakken plasserte han på benken i Gibraltar.

– Det var fordi eg meinte det var ein veldig Lode-kamp, sa landslagssjefen om valet av debutanten frå Bodø/Glimt som makker til Stefan Strandberg. Han vart fredag spurt om oppgjeret mot Tyrkia er ein Ajer-kamp.

– Ja, det kan det vere, men du får ikkje noko lag av meg no. Det er nokre posisjonar der det er enorm konkurranse, andre der det er lettare. Vi har seks midtstopparar i troppen, alle med ulik spisskompetanse, ulike ferdigheiter og erfaringar. Det gjeld å setje saman det beste laget på dagen, sa han.

Etter kunstgraskampen i Gibraltar er landslaget tilbake på gras i Málaga, og det blir nok med Kristoffer Ajer frå start.

Solbakken gjekk torsdag kveld gjennom Tyrkia som motstandar med spelarane, og fredag skulle dei på ei lukka trening øve på å setje informasjonen ut i livet.

Tøff oppgåve

– Tyrkia er eit veldig godt lag med mange gode individualistar. Dei kan straffe deg om du ikkje er trygg og god bakover. Så har dei òg eit godt forsvar med to stopparar frå Premier League (Ozan Kabak frå Liverpool og Caglar Söyuncü frå Leicester). Eg forventar ein utruleg tøff kamp, sa Ajer.

Ikkje minst må dei norske sjå opp for Tyrkias spiss og lagkaptein Burak Yilmaz, som skåra tre mål då Nederland vart slått 4–2 onsdag.

– Han er ein fysisk robust spiss som gir litt juling, men det er eg vand med frå Skottland. Han er ein god spiss som dunka eit frispark i krysset, ein leiarskikkelse vi er nøydd til å stoppe, sa Ajer.

Ståle Solbakken uttalte før samlinga at han meiner at Ajer må ta steget vidare frå Celtic i neste overgangsvindauge. Det utspelet ønskte ikkje midtstopparen å kommentere.

– Eg har prata mykje med Ståle før samlinga og veit kva han meiner, men eg ønskjer ikkje å kommentere klubbkvardagen eller framtida medan eg er på landslagssamling, sa han.

Framtida med landslaget snakkar han gjerne om.

– Eg synest vi byrjar å få ei veldig spennande gruppe, med spelarar som er vande til å spele i store klubbar og ein trenar som har opplevd utruleg mykje ute i Europa, som veit korleis ein vinn sånne kampar.

Laurdag vil han bidra på banen til at Noreg tek nye poeng i VM-kvalifiseringa.

(©NPK)