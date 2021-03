sport

Reitan starta sisterunden på andreplass, men med to bogeyar dei tre første hola så det raskt mørkare ut for nordmannen.

Han slo deretter tre birdiar på hol nummer 6, 10 og 11, men ein bogey på hol 14 gjorde at han enda på par på dagen.

Thailandske Jazz Janewattananond og sørafrikanske Daniel van Tonder går akkurat no playoff etter at begge hamna på 21 slag under par.

