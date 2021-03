Heimedommar i Noreg – Tyrkia

sport

Den spanske 38-åringen har dømt i La Liga sidan 2012 og er godt kjend på Málagas heimebane La Rosaleda, der kampen blir spelt.

Det er ikkje dei norske spelarane, sjølv om Noreg på papiret er heimelag. Den tradisjonelle treninga på stadion dagen før kamp vart droppa til fordel for endå ein økt i Marbella der laget har vore samla heile veka.

Kampen måtte flyttast til utlandet på grunn av norske koronarestriksjonar. Av Noregs 252 tidlegare kvalifiseringskampar til VM (129) og EM (123) er berre éin spelt på nøytral bane.

Det var faktisk òg mot Tyrkia, for nesten akkurat 14 år sidan. 28. mars 2007 vart Tyrkias heimekamp mot Noreg i EM-kvalifiseringa spelt for tomme tribunar i Frankfurt.

Den gong var det straff for dårleg tyrkisk åtferd etter tap i ein avgjerande VM-kvalifiseringskamp. Noreg tok leiinga 2-0, men mista ho på to keepertabbar mot slutten. Då rekneskapen vart gjort opp var poengtapet forskjellen mellom norsk og tyrkisk EM-deltaking.

Tyrkia tok seg like godt heilt til semifinale i sluttspelet året etter.

Laurdag møtest laga i kamp om gruppeleiinga etter at begge vann sin kamp i første runde. Noreg vann 3–0 over Gibraltar, Tyrkia 4–2 over Nederland.

(©NPK)