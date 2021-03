Sørloth vil lage trøbbel for tidlegare klubbkompis

sport

Sørloth kjenner motstandaren betre enn dei fleste nordmenn. For eitt år sidan var han ein av dei største stjernene i den tyrkiske ligaen.

Fram til i fjor sommar pøste han inn mål for Trabzonspor. Laurdag skal han prøve å halde ved like den fenomenale produksjonen av målpoeng for landslaget ved å gi Cakir ein tung kveld.

– Eg kjenner han godt frå tida i Trabzonspor, og han er ei veldig god målvakt, seier Sørloth om Cakir, som mellom anna redda eit straffespark mot Nederland.

Med leiarmålet mot Gibraltar er Sørloth oppe i åtte mål og tre målgivande pasningar på dei ni siste landskampane han har spelt.

– Det er veldig artig å spele på dette laget, med gode medspelarar. Stamma i laget har spelt saman ei god stund no, og eg blir brukt veldig godt, seier han til NTB og røper at dødballen som gav skåring mot Gibraltar var eit bestillingsverk.

– Før kampen snakka eg med Fredrik Midtsjø om hjørnespark og bad han leggje han rundt 11-metermerket. Han gjorde det, og då var det fint å setje han inn.

Humørspelarar

Tyrkia imponerte då Nederland vart slått 4–2 onsdag, i ein kamp der det meste gjekk vegen til tyrkarane.

– Eg kjenner til ein del av spelarane, og dei er humørspelarar. Dei kan vere fantastiske, men dersom det buttar litt imot, så er dei ikkje så veldig gode. Vi får prøve å gjere dei ikkje så gode, seier Sørloth.

Han fekk ein vanskeleg start på tida i RB Leipzig, men i det siste har det losna, og han er på veg mot storforma. Ved sida av skåringa mot Gibraltar hadde han ein susar i tverrliggjaren og skapte fleire sjansar for medspelarar.

– Alexander gjorde ein god kamp mot Gibraltar og ser fysisk klar ut. Eg trur han kan ta ut endå meir. Laurdag får vi nok òg litt bakrom slik at han kan utnytte både kraft og fart. Det er bra at han får meir speletid og ei større rolle i Leipzig, og godt for oss at han fekk kvile fredag, seier Ståle Solbakken.

Kunnskap

Sjefen har i troppen ikkje berre Sørloth, men også Martin Linnes, som har lang fartstid i tyrkisk fotball og spelar der framleis, men han lener seg ikkje først og fremst på dei i jakta på informasjon om motstandaren.

– Eg har jo hatt ein analytikar på heiltid innesperra på Ullevaal under harde koronarestriksjonar sidan tidleg i januar, så eg kjem til å spørje han først, seier Solbakken.

– Vi sat oppe i natt (til torsdag) og såg Tyrkia – Nederland, og vi har sett alle dei andre kampane til Tyrkia langt tilbake i tid. Vi har veldig god kontroll, men om Sørloth har eit siste tips så skal han få lov til å komme med det.

