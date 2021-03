Turnpappa får ikkje saksøkje idrettsforeining

sport

Faren vart utestengd frå lokala og arrangementa til klubben i 2019. Sidan klubben Ikkje har noka klageordning for styrevedtak, gjekk han til domstolen og kravde at avgjerda vart gjort ugyldig, skriv Rett24.

Under dissens 4–1 konkluderte Høgsterett at inngrepet i rettane til faren ikkje var stort nok til at kravet til rettsleg interesse etter tvisteloven var oppfylt. Søksmålet vart dermed avvist.

– Etter mitt skjønn er det ikkje naturleg og rimeleg at det vert tillate at denne tvisten blir ført inn for domstolane. Det fell altså etter mi oppfatning inn under sjølvstyret til klubben å behandle denne saka. Eg føyer til at eg ser det som formålstenleg at idretten sjølv i størst mogleg utstrekning handterer saker av denne karakteren, skriv førstevoterande Knut H. Kallerud.

Ifølgje rettsavgjerda er det første gong Høgsterett avgjer eit søksmål retta mot ei idrettsforeining frå ein person som ikkje sjølv er medlem av foreininga, men som har barn som er medlemmer.

Både fleirtalet og mindretalet er samde om at det vil «avhenge av ei rekke forhold» om eit slikt søksmål skal fremjast.

Mindretalet tok dissens sidan det var usamd i den konkrete vurderinga til fleirtalet om søksmålet oppfylte søksmålskriteria.

Faren må betale sakskostnadene til turnforeininga på drygt 250.000 kroner.

