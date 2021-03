VG: Aamodt går til Nent

sport

Ifølgje avisa vil den tidlegare alpinisten Aamodt få følgje av alpinekspert Marius Arnesen.

Redaksjonssjef i NRK sport, Torbjørn Sarre-Jansen, stadfestar at duoen er ferdig i NRK.

– Dei er to strålande formidlarar og fagpersonar som har bidrege med kunnskap, godt humør og masse energi i kommentering, analysar og historieforteljing, seier han.

Det er òg kjent at mangeårig TV 2-profil Julie Strømsvåg sluttar seg til Nent. Frå før har dei sikra seg VG-profil Regine Anthonessen.

Sportssjef i Nent, Kristian Oma, vil ikkje kommentere nysigneringane før eit pressetreff om vintersportssatsinga til Nent seinare fredag.

Nent (Nordic Entertainment Group) overtek dei fleste rettane frå NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snøbrett for dei neste seks åra. Dei har òg rettane for dei to neste VM i alpint og nordiske greiner.

