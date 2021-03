Lewandowski skadd i kvalikkamp – kan miste lagnadskampar

sport

Stjernespissen fekk smerter i kneet og vart bytt ut etter ein dryg times spel, like etter at han hadde skåra det andre målet sitt for dagen, då Polen slo Andorra 3–0.

Polens landslagstrenar Paulo Sousa håpar Lewandowski kan rekke stormøtet mellom Polen og England i VM-kvaliken onsdag.

– Vi la is på (kneet) og så må han kvile seg og få ei god natt søvn. Vi håpar at det ikkje er noko alvorleg, sa Sousa etter kampen, ifølgje Ritzau.

Kneskaden kan òg setje ein stoppar for at stjernespissen kan hjelpe klubblaget Bayern München i viktige veker framover.

Laurdag speler serieleiaren i Bundesliga mot Alexander Sørloth og serietoar RB Leipzig. 7. og 13. april speler Bayern kvartfinalekampar i Meisterligaen mot PSG.

Tidlegare klubbpresident i Bayern, Uli Hoeness, har vore i kontakt med Lewandowski og fortel til TV-kanalen RTL at han ikkje trur skaden er alvorleg. Likevel er han bekymra.

– Hjartet mitt stoppa nesten å slå. Vi må håpe at det ikkje har skjedd noko alvorleg, sa Hoeness.

(©NPK)