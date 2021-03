Nakstad: Derfor er det umogleg å vurdere gjenopning av fotballen før etter påske

sport

Seriefotballen i Noreg kan tidlegast komme i gang igjen helga 8. og 9. mai. Helsedirektoratet har varsla at det kan bli aktuelt å opne for treningskampar i midten av april, og at ei ny vurdering av dette vil bli gjort i veka som startar 12. april.

– Mykje vil avhenge av om vi får kontroll på smittespreiinga i april månad. Dersom vi går inn i mai månad med lite smitte i samfunnet, vil det vere lettare å starte opp fleire aktivitetar i samfunnet med unntak frå smittevernreglane, seier Nakstad til NTB.

– Det er ei vurdering som dessverre ikkje kan gjerast før seinare, legg han til.

Kulturminister Abid Raja (V) lanserte førre veke ein ambisjon om å få i gang dei to øvste fotballdivisjonane på herre- og kvinnesida i veke 18 (3.-9. mai). Helsedirektoratet har i si siste vurdering stilt seg bak planane så lenge smittesituasjonen tillèt det.

(©NPK)