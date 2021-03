NFF vil ha ny plan for seriestarten klar før torsdag

sport

Det opplyser NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

– Vi ønskjer å komme med ein heilskapleg plan rundt dette før dei raude dagane er her. Det er framleis nokre ting som må avklarast, og ein del føresetnader som vi ikkje nødvendigvis er her over, seier han.

Eliteserien skulle opphavleg starta 5. april, men opninga vart for nokre veker sidan utsett til første helga i mai. Styresmaktene har sidan signalisert at det tidlegast kan skje i veke 18.

Det betyr at herrefotballen jobbar etter helga 8.–9. mai som utgangspunkt. På kvinnesida er det allereie klart at Toppserien og 1. divisjon blir utsett på nytt til tidlegast 15.–16. mai, men starten kan bli ytterlegare forseinka.

Dette er detaljar NFF håpar å ha på plass før skjærtorsdag.

Oppsettet kan bli endra

Det er ikkje gitt at Eliteseriens terminliste står igjen uendra. Lag i Viken og fleire andre regionar har hatt forbod mot fellestreningar den siste tida, og enkelte har teke til orde for endringar.

Nyleg sa sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til NTB at det vil vere meir rettferdig om klubbar som er ramma av treningsnekten, møter kvarandre i dei første rundane.

– Vi reknar med og håpar dei tek den utfordringa, sa Berntsen.

Cupfinale våren 2022?

Eit anna spørsmål er kva som skjer med cupen. I fjor vart NM for herrar avlyst for første gong sidan 2. verdskrig. Fisketjønn seier til TV 2 at eit alternativ er å sparke i gang cupfotballen i siste halvdel av juli, medan semifinalane og finalen blir spelt våren 2022.

– Det er noko vi jobbar med. Får vi i gang toppfotballen i første halvdel av mai, skal vi klare NM. Men det er mange føresetnader med tanke på når breidda opnar, seier konkurransedirektøren.

Breiddeidretten for vaksne har vore nedstengt sidan koronapandemien slo til i Noreg.

