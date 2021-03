Openhjarta Klæbo med friske spark i privat YouTube-film etter femmila i VM

sport

Videoen på YouTube vart lagd ut onsdag kveld, og der fortel Klæbo at det berre er gått ein fire–fem timar sidan juryen bestemde at han vart diska og fråteken gullet, medan Emil Iversen vart kåra til VM-vinnar føre Aleksandr Bolsjunov i det som vart ei høgdramatisk avslutning på meisterskapen i Tyskland.

Klæbo enda i ein skvis med russaren Bolsjunov der sistnemnde mellom anna braut staven.

– De har heilt sikkert sett at eg vart diska, og det er noko eg meiner er heilt sjukt. Eg har gått så sinnssjukt mange sprintrenn og heat, og eg veit korleis ting skal løysast. Eg følte meg «überpigg» og hadde full kontroll. Eg vart rett og slett skvisa ut av løypa, til og med då eg gjekk på sida av han. Eg har sett det som skjedde med Mäki og Bolsjunov tidlegare i vinter, og eg veit at eg ikkje kan gjere det same, seier Klæbo.

Tom for ord

Han seier òg at han har sett TV-bileta frå ein annan vinkel, og at han oppfattar det slik at han blir skyvd rett ut. Han seier at han er tom for ord, og at han verkeleg slit med å skjønne kva han skal gjere.

– Skal eg berre reise heim, gi f… i resten av verdscupsesongen og sjå om eg skal finne på noko anna? FIS (det internasjonale skiforbundet) er eg frykteleg lei av. Måten dei handterer saker på synest eg er dårleg. Dei tør ikkje å ta ei avgjerd som er rett, og her sit eg utan medalje eller nokon ting, seier Klæbo mellom anna i videoen.

Urett

Klæbo seier at han opplever at han blir skyvd ut av løypa med vilje, og at han opplever det heile som urettferdig.

24-åringen seier at han er så skuffa at han er usikker på om det blir meir ski på han i det heile.

I den same filmen får vi òg del i nokre tankar han gjer seg rundt det norske stafettgullet tidlegare i meisterskapen.

Det høyrer med til historia at Klæbo trekte ein innsend anke mot FIS-avgjerda, og at han stilte i verdscupen i Sveits helga etter.

