Svensk briljans då Zuccarellos Wild tapte etter straffar

sport

Zuccarello tok den tredje straffa for Wild og lurte målvakta til heimelaget trill rundt då han sende Wild i leiinga, men Kevin Lablanc utlikna og gjorde at også straffekonkurransen varte lenger enn vanleg.

Som i kampen som enda 3-3, matcha laga kvarandre i straffekonkurransen, men til slutt kunne Karlsson avgjere for Sharks.

Svensken skåra òg to mål i ordinær tid, der to av landsmennene hans på Wild sørgde for leiing i 1. periode for Minnesota.

Marcus Johansson sette inn 1–0 etter 12 minutts spel, medan Joel Eriksson Ek stod for eit lekkert forarbeid då Nick Bonino sette inn 2–1 etter at Sharks hadde utlikna.

Eric Karlsson utlikna til 2–2 og sørgde så for 3–2 i starten av 3. periode. Erik Fiala sørgde for balanse i rekneskapen med ti minutt igjen, etter nok ei svensk involvering i form av ein målgivande pasning frå Johansson.

Zuccarello var forholdsvis anonym gjennom kampen, men viste klasse ved straffeslaget sitt. Likevel heldt det ikkje til siger for Wild.

(©NPK)