Chelsea til semifinale i Meisterligaen etter sterk «bortesiger»

Guro Reiten spelte den siste halvtimen då Chelsea vann «bortekampen» òg, no med 3–0. På grunn av innreisereglane vart begge kampane spelte i Budapest.

Ingrid Syrstad Engen spelte 84 minutt for Wolfsburg, medan Karina Sævik var unytta reserve.

Wolfsburg dominerte den første kampen, men sløste med sjansane, slik at Chelsea halte i land ein 2–1-siger. Med to «bortemål» før pause onsdag sørgde Chelsea for at Wolfsburg måtte ha fire skåringar for å gå vidare, og det var grøntrøyene aldri i nærleiken av å greie.

Angrepstrioen på Chelsea, Pernille Harder, Sam Kerr og Fran Kirby, skåra kvart sitt mål. Harder skåra i begge oppgjera mot dei tidlegare lagvenninnene sine.

Stjernespissar avgjorde

Harder og Kerr spelte hovudrollene då kampen vart punktert med to mål like før og etter halvtimen i den første omgangen. Først vart australiaren spelt fram av dansken og felt av Sara Doorsoun på veg inn i straffefeltet. Harder rulla straffesparket inn ved stolpen etter at målvakta kasta seg den motsette vegen.

Fem minutt seinare spelte Sophie Ingle opp på Kerr, som med Doorsoun i ryggen tok ned ballen, vende og skaut i mål.

Mellom dei to måla missa Ewa Pajor ein kjempesjanse for Wolfsburg. Engen spelte fram Fridolina Rolfö, som serverte Pajor ope mål ved den lengste stolpen. Avslutninga gjekk utanfor, og den polske spissen slo i stolpen i frustrasjon.

Kirby sette punktum i det 81. minuttet etter veggspel med innbytar Ji So-yun.

Ein sjanse igjen

For Ingrid Syrstad Engen, Karina Sævik og lagvenninnene i Wolfsburg er den tyske cupen no den einaste realistiske sjansen til å ta ein tittel denne sesongen. Der ventar den suverene serieleiaren Bayern München i semifinalen søndag.

Bayern München blir nok òg semifinalemotstandar for Chelsea i Meisterligaen. Klubben har med seg ei 3–0-leiing til returkampen mot den svenske klubben Rosengård torsdag.

Chelsea har allereie vunne ligacupen, men mista då Maren Mjelde for resten av sesongen. Utan den norske forsvarskjempa jagar laget sigeren både i serien, FA-cupen og Meisterliga.

