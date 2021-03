Lagkamerat om Kristoff: – Alle veit kva han er kapabel til i Flandern

sport

– Eg trur vi kjem inn til rittet med god moral og sjølvtillit etter Gent-Wevelgem, seier Trentin, som vart 3.-mann i rittet på søndag, til Cyclingnews

– Eg er i god form og dei andre gutane blir òg sterkare utover i klassikarsesongen. (Sven Erik) Bystrøm var med i utbrotet med meg sist helg og vi veit alle kva Kristoff kan vere kapabel til å gjere i eit ritt som Flandern. Eg trur moglegheitene våre er gode, seier italienaren.

UAE-laget hadde ein sterk 2020-sesong, som med norske auge blir hugsa best for Kristoffs siger på opningsetappen av Tour de France og same manns 3.-plass i Flandern Rundt. Slovenaren Tadej Pogacar vart den store mannen til laget med samanlagtsiger i Touren.

Likevel har ikkje laget vunne eit einaste eindagsritt på verdstouren sidan Kristoff vann Gent-Wevelgem i 2019.

I tillegg til Bystrøm og Kristoff, blir Amund Grøndahl Jansen og Edvald Boasson Hagen Noregs innslag i monumentet på søndag. Onsdag syklar dei tre førstnemnde, og dessutan Vegard Stake Laengen, også han på UAE-laget, Dwars door Vlaanderen.

