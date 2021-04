sport

Sigeren var den første for tyskarane i turneringa. Fem strake tap var fasiten føre møtet på måndag med Noreg, som ikkje hadde tapt.

Kampen i Calgary var lenge jamn. I fjerde omgang tok det norske laget eitt poeng sjølv om Tyskland hadde siste stein og gjekk opp i 2-1-leiing. Det vesle forspranget varte likevel ikkje lenge.

Den følgjande omgangen enda med tre tyske poeng, og plutseleg var situasjonen snudd kraftig på hovudet.

Det hjelpte lite at Walstad og lagkameratane tok eitt poeng i omgang seks, for den sjuande enda med to nye tyske poeng. Demed var stillinga 6–4.

Eitt norsk poeng i åttande omgang var heller ikkje nok til å skape spenning, for den niande enda med blåkopi av den sjuande og 2–0 i tysk favør.

Dermed fekk dei to norske poenga i siste omgang berre akademisk interesse.

