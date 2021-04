Löw blir ikkje bytt ut før EM

sport

Etter at Tyskland nyleg tapte 1–2 heime for Nord-Makedonia i VM-kvalifiseringa, fekk Löw knallhard kritikk frå mange ekspertar. Fleire meinte at han burde bytast ut før EM.

Löw har allereie gitt beskjed om at han gir seg etter sluttspelet i sommar.

– Löw har kompetansen og erfaringa til å leie laget suksessrikt inn mot EM. Han er topp motivert for å skape suksess i sin siste meisterskap, seier Oliver Bierhoff.

Han er direktør for A-landslaget til tyskarane.

Löw var trenar då Tyskland tok VM-gull i 2014.

