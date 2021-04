Myrhol legg opp etter OL: – Handballen har betydd alt for meg

sport

Det opplyser Norges Håndballforbund i ei pressemelding tysdag.

Myrhol har i ei årrekkje vore blant dei beste strekspelarane i verda, og han har vore ubestridt kaptein på landslaget og i klubblaget Skjern.

– Det har vore ein veldig lang og grundig prosess. Eg har vurdert alle scenario – både for og imot. I ein lengre periode skreiv eg dagbok. Den var dessverre ikkje god lesnad med omsyn til smerter, søvn og medisin, seier Myrhol i ei fråsegn.

– Handballen har betydd alt for meg, men eg er nøydd til å ta betre vare på kroppen min enn det eg gjer akkurat no. Dagboka vart tunga på vektskåla, legg han til.

Smerter kvar dag

Veteranen har hatt Tokyo-OL som eit mål i mange år. På ein digital pressekonferanse førre månad kom spørsmål om framtida hans opp.

38-åringen sa uoppmoda at han ikkje hadde bestemt seg for kva som ville skje med landslagskarrieren etter sommaren, men han kunne ikkje sjå bort frå at han kom til å seie stopp.

– Det surrar i hovudet. Ein dag må den avgjerda om at eg legg skoa på hylla komme, sa Myrhol.

38-åringen har vore plaga både med skadar og sjukdom dei siste sesongane. Så seint som under VM i Egypt i januar kom han ikkje opp på nivået han sjølv ønskte.

– Det går dessverre ikkje ein dag utan smerter, og eg har i ein lengre periode sove dårleg. Å spele handball på topplan med smerter går greitt i ein kort periode, men når det strekk seg over så lang tid, blir det både demotiverande og vanskeleg – fysisk så vel som mentalt, seier Myrhol.

Dei siste vekene har han vist formstigning i Skjern.

Vemodig

Strekspelaren får etter alle solemerke plass i OL-troppen, men han får skarp konkurranse av Petter Øverby og Magnus Gullerud. Spørsmålet er om landslagssjef Christian Berge vil ta ut tre eller to linjespelarar.

I OL har kvar nasjon berre med 14 spelarar mot 16 i VM og EM.

– Mitt draumescenario er å avslutte med pokalar med Skjern og OL-gull med Noreg – forhåpentleg med masse tilskodarar på tribunen. Men uansett korleis det går, vil eg tenkje tilbake på åra i Skjern Håndbold som nokre av dei mest fantastiske i mitt lange håndballiv, seier Myrhol.

Han kan sjå tilbake på nesten 20 eventyrlege år i landslagstrøya.

– Det blir så klart vemodig å avslutte karrieren, men eg vel å fokusere på alle dei flotte augneblinkane eg har fått vere med på. Eg er meir glad for det eg har opplevd, enn eg er redd for det eg kjem til å miste, seier veteranen.

Blir hylla av Berge

Av landslagssjef Christian Berge får Myrhol dei beste skotsmåla.

– Det har vore ei veldig glede å ha med Bjarte i landslaget. Han er grunnsolid både som speler, menneske og kaptein, og har gjennom det styrt skuta vår, år etter år, seier han.

– Han har vore ein av dei beste linjespelarane i verda i ei årrekkje, og sjølv om han har vore litt skadeutsett og fått nokre kjeppar i hjula i det siste, så håpar vi at han kjem seg over kneika til OL. Uansett har eg sjølvsagt full respekt for avgjerda han har teke, legg Berge til.

Dei olympiske leikane startar i Tokyo 23. juli, eitt år forseinka på grunn av koronapandemien.

Per i dag ser det ikkje ut til at Noreg kjem til å spele landskampar før under precampen i Fukuoka. Der ligg det an til sparring mot Sverige.

Med handballgutane har han hittil fått med seg to VM-sølv, medan han måtte stå over med skade då det vart EM-bronse i 2020.

