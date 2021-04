Osaka avlyser transport av OL-elden gjennom byen etter smitteauke

sport

Styresmaktene i byen opplyste til OL-arrangørane at dei ikkje vil halde fakkelstafetten neste veke, melder nyheitsbyrået DPA.

Avgjerda er teken etter at smitteauken i byen den siste tida gjer at faren for ei ny bølgje med koronavirus blir for stor til at dei kan halde arrangementet.

Osakas guvernør, Hirofumi Yoshimura, opplyste måndag at det blir jobba med alternative løysingar for å frakta OL-elden.

Fakkelstafetten har vore ein del av OL-tradisjonane sidan han vart innført til leikane i Berlin i 1936. Transporten av elden gjennom Japan skal etter planen kulminere i opningsseremonien til OL i Tokyo 23. juni.

(©NPK)