Assistentdommar blir kritisert for å ha spurt Haaland om autograf

Etter at 1-2-tapet var eit faktum for Haaland lagkameratane hans, fangar TV-bileta opp at Octavian Sovre stoppar jærbuen i spelartunnelen og spør om autografen medan dei andre spelarane er på veg til garderoben.

Tidlegare spelar, Owen Hargreaves, no ekspert i BT Sport, var klar i sin oppfatting av hendinga.

– Ein kan vere ein fan, men ein kan ikkje gjere det føre dei andre spelarane. Det ser ikkje bra ut, sa han.

Manchester City-manager Pep Guardiola såg annleis på saka.

– Kanskje var det til sonen eller dottera hans? Eg har aldri sett det før. Men dommaren og assistentdommarane gjorde ein god kamp. Det er alt eg har å seie, sa City-sjefen til BBC.

Det er ikkje berre assistentdommaren som er interessert i underskrifta til Haaland for tida. Førre veke vart far til Borussia Dortmund-stjerna Alfie og agent Mino Raiola avbilda i Barcelona. Spanske medium melde dei drog for å sjå kor reell interessa er. Det vart òg meldt at dei møtte Real Madrid. Det er venta at England er neste stopp på «turneen».

