Breiddeidretten: Vaksne får snart trene organisert – konkurransar tidlegast i slutten av juni

Det kom fram då statsminister Erna Solberg (H) var på talarstolen i Stortinget onsdag. Der la ho fram regjeringsplanen for gjenopninga av samfunnet.

Organisert trening for vaksne breiddeidrettsutøvarar ligg på trinn to i den fire trinn store planen. Det gjeld både innan- og utandørs. Moglegheita for konkurranseaktivitet er plassert på trinn tre.

Det er lagt opp til tre veker mellom kvart trinn før dei blir innførte.

– Når vi ser at det er trygt, og smitten ikkje aukar igjen, vil vi gå vidare til neste trinn i planen, forklarte Solberg.

Kampar i juni?

Tredje trinn kan vere innført innan slutten av juni, men statsministeren understreka at alt er basert på anslag.

Smitteutviklinga vil avgjere om tidshorisonten held seg.

Trinn to opnar for at barn og unge kan konkurrere og trene organisert innanfor éin og same kommune. På neste trinn blir det opp lagt til at dei kan delta på innan- og utandørsaktivitet på tvers av kommunegrensene.

Helsestyresmaktene skal i neste veke foreslå ein konkret modell for gjenopning av breiddeidretten.

Hardt ramma

Idretten har vore hardt ramma av koronarestriksjonar i over eitt år. Det har særleg gått utover breiddeaktiviteten for vaksne, som har hatt konkurransenekt sidan 12. mars i fjor.

Heile 2020-sesongen gjekk fløyten for alle bak toppidretten.

Breiddeidretten trudde dei fekk eit lysglimt allereie for eit halvt år sidan. Då la regjeringa fram ein plan som i etappevis skulle få vaksne over 20 år tilbake i aktivitet. Men ei ny bølgje med koronasmitte stoppa oppmjukinga.

