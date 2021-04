De Bruyne signerte ny langtidskontrakt med City

sport

Det stadfestar Premier League-klubben sjølv på nettsidene sine onsdag.

Den gamle kontrakten til belgiaren hadde utløp i 2023. Han er dermed forlengd med ytterlegare to år.

De Bruyne har spelt for Manchester City dei siste fem og eit halvt åra. Han har etablert seg som ein av dei beste midtbanespelarane i verda.

29-åringen har bidrege til to ligatitlar, ein FA-cupsiger og fire triumfar i ligacupen.

– Eg kunne ikkje vore gladare. Sidan eg kom til City i 2015, har eg følt meg heime. Eg elskar fansen, familien min har slått seg til ro i Manchester, og eg har utvikla meg bra, seier De Bruyne.

Han peikar vidare på at han sjølv og manager Pep Guardiola står for same type fotball.

Citys fotballdirektør Txiki Begiristain er svært glad for å ha landa den forlengde avtalen med ein av forgrunnsfigurane til klubben.

– Dette er ein svært viktig augneblink for klubben. Kevin er definitivt ein av dei beste fotballspelarane i verda. Prestasjonsnivået hans har vore oppsiktsvekkjande stabilt sidan han kom til City, seier han.

De Bruyne vart henta til City etter å ha imponert i tysk Bundesliga for både Werder Bremen og Wolfsburg. I 2019/20 vart han kåra til den beste spelaen i Premier League etter å ha bidrege med 16 mål og 23 målgivande pasningar.

I alt har han spelt 253 kampar, skåra 64 mål og notert 105 målgivande pasningar for den noverande arbeidsgivaren sin.

