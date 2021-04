Ekspertar om US Masters: – Kan ikkje snakke om favorittar utan å nemne Hovland

sport

– Det er ingenting som taler for at han ikkje skal gjere det bra. Han er ein av dei beste golfarane i verda og har fått litt pause etter eit par tunge veker. Spørsmålet er om han er på hogget eller ikkje i helga, seier Per Haugsrud, som sjølv spelte på europatouren i ei årrekkje.

– Med Viktor har vi lært at ingenting er urealistisk. Målet må vere å setje seg i ein god posisjon føre helga, og derfrå gi det ei moglegheit heile vegen til søndag ettermiddag, seier Marius Thorp.

Den første majorturneringa i år blir spelt torsdag til søndag på den kjende Augusta-banen i Georgia. US Masters går alltid der i april, men på grunn av koronapandemien vart turneringa i fjor flytta til hausten.

Den gong var Hovland inne blant dei 50 beste på verdsrankinga. Likevel fekk han ikkje delta. Årsaka var at han ikkje var like høgt rangert på våren, då turneringa skulle ha vore spelt.

Trur han er sugen

I år slepper derimot Oslo-guten til, og han er blant favorittane. Hovland er nummer 14 på verdsrankinga og nummer fire på Fedexcup-rankinga.

Hovland går ut 16.06 torsdag og 19.12. Han spelar saman med Brooks Koepka og Bubba Watson, og har vorte valt ut i «Featured Groups», som gjer at ein kan følgje Hovland slag for slag dei to første dagane.

– Han er nok veldig revansjelysten etter at han ikkje fekk spele i fjor. Han er ekstremt sugen på å gjere det bra no, seier Haugsrud til NTB.

– Kva taler for Hovland-siger?

– Det handlar mykje om han har flyt eller ikkje. Sjølv dei beste slår ikkje bra slag heile tida, men dei gongane ein bommar, må ein bomme på riktig stad. Det handlar mykje om tilfelle.

Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen trur Hovland har god kontroll på det meste.

– Det meste handlar om å vere tolmodig og spele den stabile golfen vi veit han har inne. Eg trur Viktor har komme dit at han spelar for å vinne uansett kvar han stiller opp, så det er ikkje urealistisk å håpe på at han vil kjempe i toppen, seier han.

Viktig med putten

Samtidig er Haugsrud klokkeklar på at det ikkje blir noka topplassering om ikkje putten er varm.

– Men han har jo ein silkemjuk putt som passar Augusta-greenane. Og så har det vore ein del snakk om at han ikkje har vore så god i det siste. Han har vore sliten og reist mykje – både rundt om i heile USA og i Midtausten. Det kan ha vorte litt for mykje for han.

– No har han fått kvile og er nok veldig klar. Eg trur det kan vere positivt at han har vore i ein bølgjedal. Det er ikkje mykje som taler mot Viktor, faktisk. Han har ikkje spelt Masters så mange gonger før, men det kan vere positivt. Då veit han jo ikkje kvar problema på banen er, seier Haugsrud og ler.

Trur på Johnson

Han held elles verdseinar Dustin Johnson som den største favoritten. Totalt ligg det vel 101 millionar kroner i premiepotten. Vinnaren dreg i land rundt 17 millionar kroner, ein verdifull pokal og den ettertrakta grøne dressjakka.

– Det er lett å plukke «DJ», men det er òg vanskeleg å komme utanom han. Alle banar passar Dustin, han er jo vanvettig god. Elles kan fort Bryson DeChambeau gjere det bra. Han la lista litt for høgt i fjor og takla ikkje presset, seier Haugsrud.

– Så har vi ein type som Justin Thomas, som har eit heilt vanvettig nærspel. Han er heilt rå, og dyktig på å vinne store turneringar. Han har òg gode lengder. Eg har tru på «JT» òg. Og så kjem det alltid opp ei og anna overrasking, legg han til.

– Det er vanskeleg å plukke favorittar blant dei aller beste, og det finst mange «storylines», men eg har veldig trua på at Jon Rahm kan ta den første majoren sin. Og så er eg veldig spent på Bryson vs. Augusta versjon 2, og så blir det spennande å sjå om ein Jordan Spieth i storform igjen vil dominere på Augusta, avsluttar Thorp.

