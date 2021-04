Kina slår tilbake mot USA etter boikott-uttale: – I strid med den olympiske ånda

sport

Presset på Kina har auka på grunn av skuldingar om brot på menneskerettane. USA skal diskutere moglegheitene for ein boikott av Beijing-OL neste år.

– Det er absolutt noko vi ønskjer å diskutere, sa talsmann for det amerikanske utanriksdepartementet, Ned Price, tysdag.

Seinare gjentok han at USA ikkje vil komme med ei kunngjering om leikane i Beijing no og skreiv på Twitter: «2022 er framleis eit stykke unna, men vi vil fortsette å jobbe tett med våre allierte og samarbeidspartnarar for å definere vår felles bekymring og tilnærming (til OL).»

Politikk og sport

Onsdag svarte Kina med å kalle påstandane USA har sett fram om at kinesiske styresmakter står bak folkemord mot uigurane «hundreårets løgn frå topp til botn».

– Når det gjeld ideen om ein såkalla felles boikott av OL i Beijing, vil eg understreke at å politisere idrett strir mot fundamentale olympiske prinsipp, og det skader rettane og interessa til utøvarane i kvart land og den globale olympiske saka, sa talsmann for Kinas utanriksdepartement Zhao Lijian.

Han la òg til at ein boikott «ikkje ville bli akseptert av det internasjonale samfunnet».

Avviser

Aktivistar og fleire republikanske politikarar i USA har i aukande grad teke til orde for boikott. President Joe Biden og administrasjonen hans har fleire gonger halde døra open for å boikotte OL utan å ha kunngjort ei bestemd retning.

Bakgrunnen er skuldingane om at Kina har internert over 1 million uigurar og medlemmer av andre muslimske minoritetar i leirar i Xinjiang vest i landet.

Kinesiske styresmakter avviser òg skuldingane om tvangsinternering og tvangsarbeid. Dei seier leirane er oppretta for å gi uigurane utdanning og betre økonomiske vilkår, samtidig som dei skal bidra til å kjempe mot ytterleggåande islamisme.

