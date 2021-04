Myrhol set strek: – Det har gått ut over livet utanfor handballen

sport

Når Myrhol set punktum for handballkarrieren etter sommarens OL, er det etter skadeslit og mykje overveging.

Myrhol seier sjølv at avgjerda vart teken for ei stund sidan, og at han informerte landslagsleiinga under OL-kvalifiseringa i mars.

Når 38-åringen går inn på faktorane bak at han legg handballen på hylla, kjem han ikkje unna skulderskaden som har påverka store delar av inneverande sesong. Myrhol skadde seg i skuldra tett på starten av sesongen.

– Det har gått ut over livet utanfor handballen, seier han og legg til:

– Etter kvart kast og kvart skot blir det meir smerter, og det er litt vesentleg å kunne kaste fritt når ein er handballspelar. Det har vore både fysisk og mentalt tungt.

– Urettvist

At skadane har hatt ein innverknad på livet utanfor handballen, forankrar han i at det har gått ut over søvnen, og dessutan medisinane han har teke mot smertene.

Det var aldri aktuelt for han å leggje opp før sesongen starta.

– Eg føler at det var urettvist om eg skulle gi meg då, sidan eg hadde trena veldig bra fram til det punktet.

Den meritterte strekspelaren legg til at han før sesongen hadde eit sterkt ønske om å komme tilbake på toppnivå, og at han ville bli ein tovegsspelar for landslaget i den siste sesongen sin.

– «All in»

Myrhol fortel at det er éin ting han spesielt skal konsentrere seg om etter karrieren. Han grunnla i 2017 appen «Learn Handball», som er ein applikasjon som skal inspirere og hjelpe barn og unge til å trivast med og å meistre handball.

– Først og fremst brenn hjartet for barneidrett. Eg kjem til å gå «all in» i det, seier Myrhol og legg til:

– Eg trur ikkje eg skal få nokon problem med å få tida til å gå.

Inga velgjerd

Myrhol seier at han har veldig mange gode handballminne, og at VM-sølvet i Frankrike toppar lista. Etter tapet for Frankrike i finalen fekk Myrhol plass på stjernelaget til turneringa med dei 42 måla sine.

Myrhol understrekar at han ikkje vil ha nokon fribillett inn i den norske troppen til OL i sommar. Han debuterte på landslaget i 2002.

– Eg har sagt til Christian (Berge) at om eg ikkje er god nok, skal han seie det til meg «face-to-face». Eg skal ta det som ein mann, avsluttar Myrhol.

(©NPK)