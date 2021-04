Planen for toppfotballen står fast – kan håpe på treningskampar neste veke

sport

Det kom fram då statsministeren la fram planane til regjeringa for gjenopning av samfunnet på talarstolen i Stortinget onsdag.

– Som kulturministeren varsla før påske, vil regjeringa neste veke vurdere om det skal opnast for treningskampar utandørs i seriar der fleirtalet av utøvarane har idrett som yrke. I fotball for dei to øvste nivåa, sa Solberg.

– Den første veka i mai tek regjeringa sikte på å opne for seriespel i dei same seriane. Igjen vil føresetnaden vere at smittesituasjonen tillèt det, og at det er god etterleving av protokollane i idretten, la ho til.

Lang stans

Stansen i treningskampar i toppfotballen vart innført 19. februar. Då hadde det allereie vore full stans i alt seriespel i toppidretten i ein månad. Tiltaket vart vedteke etter tilråding frå Helsedirektoratet i kampen mot spreiinga av muterte former for koronaviruset.

Forbodet gav raskt konsekvensar for toppfotballen. Etter berre nokre dagar vart seriestarten i dei to øvste divisjonane for kvinnene utsett. Det vart peika på at det ikkje var forsvarleg å satse på ei sesongopning i mars utan ei garantert oppkøyring med treningskampar.

På herresida vart konklusjonen den same nokre veker seinare.

Norges Fotballforbund vedtok førre veke å setje 8. og 9. mai som ny oppstartshelg for Eliteserien. Planen føresette at treningskampane er i gang igjen frå midten av april. Onsdag kom stadfestinga på at den planen ser ut til å stå ved lag.

Ny utsetjing

Fleire klubbar har samtidig dei siste vekene hatt forbod mot fellestreningar på grunn av høgt tiltaksnivå i Viken og somme andre regionar. Tysdag vart det kjent at seks lag i Eliteserien ber om å få utsett dei to første seriekampane sine.

NFF har kommunisert at ein først må få klarsignal for å ta opp att treningskampane. Deretter kan ein ta stilling til om serien på nytt på blir utsett.

Terminlista i fotballen er samtidig tettpakka. Nye utsetjingar vil skape utfordringar. EM-sluttspelet i sommar bidreg mellom anna til det.

Uvisse er det òg rundt gjennomføringa av cupen. Han vart avlyst for menn kommande sesong.

Det er lagt opp til at starten på førstedivisjon for menn flytta til 15. mai, medan 2. divisjon går i gang 5.–6. juni. På kvinnesida er Toppserien og førstedivisjon utsett til 22.–23. mai.

