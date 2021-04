Seks eliteserieklubbar ber om utsett seriestart

sport

Tysdag sende LSK, Stabæk, Strømsgodset, Haugesund, Mjøndalen og Sandefjord eit forslag til Norges Fotballforbund (NFF) der dei ber om å få utsett dei to første seriekampane som er fastsette til 8.–9. mai og 12. mai.

Alle klubbane er i område med dei strengaste smitteverntiltaka, såkalla 5A.

– Først og fremst er det omsynet til helsa til spelarane. Vi meiner ikkje at det blir teke vare på med berre fire vekers oppkøyring. I tillegg ønskjer vi å auke tilsnittet av fair play ved å redusere den negative effekten for klubbane som kommande måndag ikkje har kunna trene på 26 dagar, seier LSKs styreleiar Moten Kokkim til Romerikes Blad.

Dei seks klubbane ber om at kampane deira i dei to første serierundane blir utsette og at det noverande oppsettet blir endra slik at klubbane i dei nedstengde områda møtest innbyrdes òg i dei tre neste serierundane.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn seier til avisa at forbundet vil sjå på forslaget.

Opphavleg skulle Eliteserien ha vore sparka i gang 5. april, men planlagd oppstart er no sett til 8. og 9. mai.

(©NPK)