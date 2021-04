USA vil diskutere boikott av Beijing-OL

sport

– Det er absolutt noko vi ønskjer å diskutere, sa talsmann for det amerikanske utanriksdepartementet Ned Price tysdag.

Seinare gjentok han at USA ikkje vil komme med ei kunngjering om leikane i Beijing no og skreiv på Twitter: «2022 er framleis eit stykke unna, men vi vil fortsette å jobbe tett med våre allierte og samarbeidspartnarar for å definere den felles bekymringa og tilnærminga vår (til OL).»

Aktivistar og fleire republikanske politikarar har i aukande grad teke til orde for boikott. President Joe Biden og administrasjonen hans har fleire gonger halde døra open for å boikotte OL utan å ha kunngjort ei bestemd retning.

Bakgrunnen er skuldingane om at Kina har internert over 1 million uigurar og medlemmer av andre muslimske minoritetar i leirar i Xinjiang vest i landet.

Kinesiske styresmakter avviser skuldingane om tvangsinternering og tvangsarbeid. Dei seier leirane er oppretta for å gi uigurane utdanning og betre økonomiske vilkår, samtidig som dei skal bidra til å kjempe mot ytterleggåande islamisme.

