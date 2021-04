Leppelesing skal løyse rasismesak i spansk fotball

sport

Etter ein snau halvtime i kampen mellom Cádiz og Valencia gjekk Valencia-spelarane av banen i protest etter ein oppheta krangel mellom Diakhaby og Cala. Bakgrunnen var at Diakhaby meinte at Cala hadde utsett han for rasistisk hets.

– Etter to dagar er eg veldig roleg og vil snakke om det som skjedde i Cádiz søndag. Det er ein situasjon der ein spelar fornærmar meg og bruker orda «svart drit», sa Diakhaby i ein video på Instagram-kontoen sin etter hendinga.

Cala har nekta for alle skuldingar om at han utsette Diakhaby for rasisme, og meiner at det ikkje finst rasisme i spansk fotball.

No er det klart at ein leppelesar skal gå gjennom bileta frå kampen for å belyse saka og få klårleik i kva som har vorte sagt mellom spelarane.

