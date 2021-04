Autograf-jaktande dommar blir suspendert

sport

TV-kameraa avslørte at Sovre venta på Haaland i spelartunnelen etter kampen mellom Manchester City og Borussia Dortmund. Der bad han nordmannen om autografen hans, og Haaland signerte velvillig.

Bileta skapte stor oppstandelse i Uefa og dommarmiljøet, og i ein intern e-post beskriv dommarsjefen i Uefa, Roberto Rosetti, opptrinnet som uakseptabelt, ifølgje TV 2.

No har episoden ført til at Sovre er suspendert frå siste serierunde i den rumenske fotballigaen.

Det kom etter kvart fram at Sovre ville gi autografen til ein velgjerande organisasjon, men dommaren er likevel suspendert av den rumenske dommarkomiteen.

Det er ikkje den første situasjonen Sovre har vore under lupa for. Han var nemleg òg ein del av dommarteamet under meisterligakampen i fjor mellom PSG og Istanbul Basaksehir, der dommarkollega Sebastian Coltescu enda opp med å bli suspendert for rasisme.

(©NPK)