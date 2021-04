Hovland løfta seg etter krisestart i US Masters

sport

Nordmannen hamna i store vanskar umiddelbart på opningsrunden torsdag. Ballen vart liggjande under eit tre. Derfrå prøvde Hovland å slå seg ut, utan å lukkast særleg.

Han klarte ikkje å putte ballen før på det sjuande slaget.

Opninga gjorde at han starta med eit solid handikap i majorturneringa i USA. Men nordmannen leverte to raske birdiar på hol to og tre. Dermed var feila frå starten langt på veg retta opp.

Hovland: Vill golfrunde

Men det var ikkje heilt Hovlands dag. Han sleit noko med innspela, og det kom nokre bogeys (eitt slag over det normale talet på slag som ein dyktig golfspelar brukar) utover i runden kombinert med nye birdie-hol. Miksen gjer at han ligg brukbart til på resultatlista eitt slag over par totalt.

– Eg starta forferdeleg. Det var ein ganske vill golfrunde. Eg hadde eit par svake drivar som eg vart hardt straffa for. Men eg følte at eg hadde mange gode slag òg. Vinden her er vanskeleg, sa han etter runden.

Kommentatorane samanfatta med at Hovland hadde gjort ein god førstedag.

Spelar med majorvinnarar

Det var sterkt av nordmannen å komme tilbake etter opningsslaga. Eitt av dei største nyheitsbyråa i verda, AP, sende ut ei kortmelding om Hovlands svake opning kort etter at han fekk ballen ned på slag nummer sju. Det viser at han er eit stort namn.

Hovland spelte med Bubba Watson og Brooks Koepka. Begge har vunne majorturneringar tidlegare.

Justin Rose spelte glitrande golf og er overlegent i tet. Engelskmannen er -7 etter den første dagen og ligg med det fire slag føre Hideki Matsuyama og Brian Harman, som begge er -3.

