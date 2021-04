NFF vurderer cupfinale våren 2022

sport

Den norske cupen for herrar gjekk ut i 2020 på grunn av koronapandemien. I år er det større sjansar for å få han gjennomført for begge kjønn, og NTB erfarer at NFF vurderer ei løysing der finalekampane blir spelte på våren i 2022. Slik fungerer det mellom anna i Sverige og Danmark.

– Vi jobbar med ulike alternativ. Vi vil komme med meir informasjon når vi får klar beskjed frå styresmaktene om oppstart av treningskampar neste veke. Det legg betydelege føringar for når vi kan starte, seier konkurransedirektøren i NFF, Nils Fisketjønn, til NTB.

Førebels har dei to øvste divisjonane for kvinner og menn fått ein oppstartsdato. Kulturminister Abid Raja (V) har stadfesta at regjeringa 16. april vil seie ja eller nei til treningskampar, som i utgangspunktet skal starte 17. april.

(©NPK)