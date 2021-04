Sportssjefen i Mjøndalen gir seg

sport

Eliteserieklubben skriv på nettstaden sin at det er familiære årsaker som gjer at Ulsteinvik-mannen vil flytte tilbake til Sunnmøre. Det kjem fram at det har vore vanskeleg for Nevstad å pendle frå Drammen til Ulsteinvik over tid, og at det er ein av grunnane.

På nettstaden sin kjem klubben med ein takk til Nevstad:

«André har gjort en meget solid jobb for oss i et særdeles krevende år, og vi er veldig lei oss for at han slutter, men har stor forståelse for bakgrunnen for valget».

Nevstad tok over som sportssjef etter Kenneth Karlsen i starten av 2020.

