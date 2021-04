Alpinsjefen lovar fleire på landslaget

sport

Førre sesongs alpinlandslag var prega av stram økonomi, og det gjorde at storleiken på laget og budsjett vart redusert i forhold til 2019/20-sesongen. I 2020/21-sesongen var det 25 løparar tilknytt landslaget, og åtte menn og tre kvinner hadde A-status. Sesongen før var det 30.

– I fjor var det store kutt i økonomien. Det har vi ikkje i år. Då er det plass til fleire og meir aktivitet, seier Claus Ryste til NTB.

Skiforbundet tapte 30 millionar kroner i starten av koronapandemien og måtte kutte i talet på stillingar. Det prega òg alpinlandslaget. .

– I forhold til i fjor er vi på ein annan stad (økonomisk). Vi har veldig mange gode på alle nivå, og mange unge, og vi skal prøve å sy saman det beste opplegget på alle nivåa, seier sportssjef Ryste.

Han opplyser at landslagsuttaket blir offentleggjort i slutten av april.

Opp og ned

I alpinlandslagets oppsummeringsvideo for sesongen som har vore, opnar Ryste med å seie at det har vore ein sesong med store kontrastar.

– Vi nådde måla og er godt fornøgd med mange ekstremt bra resultat, seier Ryste og listar opp:

To gull i VM i Cortina d'Ampezzo, Atle Lie McGraths 2.-plass i Alta Badia, Lucas Braathens siger i Sölden, Aleksander Aamodt Kildes dobbeltsiger i Val Gardena, Kajsa Vickhoff Lie på pallen og gode slalåmresultat på kvinnesida med Kristin Lysdahl i spissen, er blant dei største høgdepunkta.

– Det har sjølvsagt kosta å spare så mykje pengar. Ikkje berre permisjonar, men alt anna. Det har vore ein tøff sesong, men vi har funne gode løysingar og unngjekk smitte og å vere smittespreiarar, seier Ryste.

Uttak

Skadane gjorde sesongen kontrastfylt, og Noreg stilte utan mellom andre Kilde, Braathen og McGrath i VM i Cortina. Til VM var mellom anna Henrik Røa, som står utanfor landslaget, med. Mykje tyder på at det vil bli gjort plass til han kommande sesong.

Etter sesongavslutninga i Lenzerheide seier Ryste at laget har hatt behov for ein ordentleg pause. No har tankane byrja å gå mot neste sesong som har OL som det store høgdepunktet.

– Reint sportsleg kunne ein kanskje teke ut laga no, men det handlar om berekrafta i det og heilskapen rundt. Det må jobbast litt med. I år vil vi få tilbake ein meir normal struktur, seier Ryste.

