Cavendish vann i Tyrkia – Wærenskjold topp ti

Meritterte Cavendish viste teikn til gammal stordom då han la konkurrentane bak seg på oppløpet av den 144,7 kilometer lange etappen med start og mål i byen Konya.

Sigeren var den første for 35-åringen etter at han førre årets sesong signerte for stjernespekka Deceuninck-Quick-Step. Totalt har sykkelprofilen frå Isle of Man teke 147 proffsigrar i karrieren.

Det norske Uno-X-laget deltek òg i Tyrkia. På opningsetappen på søndag tok Kristoffer Halvorsen ein råsterk andreplass etter å ha vorte slått på målstreken. Måndag var det Søren Wærenskjold som plasserte seg høgast opp på resultatlista.

Mandal-guten var med i teten då spurten gjekk og enda på tiandeplass. Dermed følgde Wærenskjold opp den sterke innsatsen i World Tour-rittet Scheldeprijs nyleg. Også der sat han med i frontgruppa heilt inn til mål.

Belgiske Jasper Philipsen, som vann Scheldeprijs, følgde nærast Cavendish på målstreken måndag. Tredjeplassen gjekk til den tyske veteranen André Greipel.

Med sigeren overtok òg Cavendish samanlagtleiinga i rittet. Han har same tid som vinnaren av opningsetappen på søndag, nederlendaren Arvid de Kleijn.

